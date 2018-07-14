Huzurlu Kampüs Marina Projesinde Anahtar Teslimi Yapıldı

Huzurlu İnsaat A.Ş Samsun'da 7. Etap Huzurlu Kampüs Marina projesinde yer alan 71 konutu ev sahiplerine teslim etti.

Huzurlu İnşaat tarafından Samsun'da yapılan 8 projeden 7'ncisi olan Huzurlu Kampüs Marina projesinin anahtar teslim töreni yapıldı. Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Ihlamur Sokakta yapılan Huzur Kampüs Marina projesinde 2 blokta toplam 71 konut yer alıyor. 2009 yılından bu yana 19 ayrı il ve ilçede toplam 41 şantiyede hizmet veren Huzurlu İnşaat, bugüne kadar 36 projeyi tamamladı. Samsun'da ise bugüne kadar 8 etapta 500 adet daireyi ev sahiplerine teslim etti. Anahtar teslim töreni projenin açılış kurdelesinin kesilmesiyle başladı. Dualar eşliğinde yapılan açılışın ardından konuşma yapan Huzurlu İnşaat A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Bıyıklı, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

"Bütün projelerimiz erken teslim"

36. projeyi başarılı bir şekilde bitirdiklerini belirten Bayram Bıyıklı, "Başta bu projelerde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah'a şükür bu güne kadar yaptığımız projelerde hiçbir aksilik yaşamadık. Hiçbir projemizde gecikme olmadı. Hepsi erken teslim oldu. Huzurlu İnşaat 2009'da kuruldu; 2011-2012-2013'te vergi rekortmeni oldu. 3 defa vergi rekortmeni olmuş bir şirketiz. Bugün 36'ncı projemizi teslim ediyoruz. Yapımı devam eden 5 projemiz daha var. Bu yıl 3'ünü teslim edeceğiz. Projelerimizde ev sahibi olan ailelerimizin huzurlu bir şekilde evlerinde oturmalarını diliyorum" dedi.

Konuşmanın ardından ev sahiplerine anahtarları takdim edildi. Programın ardından vatandaşlara yemek ikramı da yapıldı. - SAMSUN