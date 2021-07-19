Huzurevi ve Sevgi Evlerine Bayram Ziyareti

Vali İlhami AKTAŞ, Kurban Bayramı dolayısıyla Çanakkale Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Arıburnu Sevgi Evi, Conkbayırı Sevgi Evi, Truva Sevgi Evi, Seyit Onbaşı Sevgi Evi, Yahya Çavuş Sevgi Evi ve Seddülbahir Sevgi Evlerini ziyaret ederek huzurevi sakinleri ile sevgi...

Vali İlhami AKTAŞ, Kurban Bayramı dolayısıyla Çanakkale Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Arıburnu Sevgi Evi, Conkbayırı Sevgi Evi, Truva Sevgi Evi, Seyit Onbaşı Sevgi Evi, Yahya Çavuş Sevgi Evi ve Seddülbahir Sevgi Evlerini ziyaret ederek huzurevi sakinleri ile sevgi evlerinde kalan çocukların Kurban Bayramını kutladı.

Vali İlhami AKTAŞ ilk olarak Arıburnu Sevgi Evi, Conkbayırı Sevgi Evi, Truva Sevgi Evi, Seyit Onbaşı Sevgi Evi, Yahya Çavuş Sevgi Evi ve Seddülbahir Sevgi Evlerini ayrı ayrı ziyaret ederek sevgi evlerinde kalan çocukların Kurban Bayramını kutladı.

Sevgi evlerinde kalan çocuklarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Vali İlhami AKTAŞ, çocuklarla yakından ilgilenerek bir süre onlarla sohbet etti.

Vali İlhami AKTAŞ, sevgi evlerinde kalan çocuklarımızın devletimizin himayesinde huzurlu bir yaşam sürdüğünü ifade etti.

Arıburnu Sevgi Evi, Conkbayırı Sevgi Evi, Truva Sevgi Evi, Seyit Onbaşı Sevgi Evi, Yahya Çavuş Sevgi Evi ve Seddülbahir Sevgi Evi ziyaretlerinin ardından Vali İlhami AKTAŞ, Çanakkale Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan huzurevi sakinlerini ziyaret etti.

Ziyarette huzurevi sakinleriyle tek tek bayramlaşan Vali İlhami AKTAŞ, huzurevi sakinlerinin istek ve arzularını dinledi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade eden huzurevi sakinleri, bayramda kendilerini yalnız bırakmayan Vali İlhami AKTAŞ'a teşekkür ettiler.

Kaynak: Habermetre