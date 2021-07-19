Huzurevi ve Sevgi Evlerine Bayram Ziyareti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Huzurevi ve Sevgi Evlerine Bayram Ziyareti

Huzurevi ve Sevgi Evlerine Bayram Ziyareti
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

Vali İlhami AKTAŞ, Kurban Bayramı dolayısıyla Çanakkale Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Arıburnu Sevgi Evi, Conkbayırı Sevgi Evi, Truva Sevgi Evi, Seyit Onbaşı Sevgi Evi, Yahya Çavuş Sevgi Evi ve Seddülbahir Sevgi Evlerini ziyaret ederek huzurevi sakinleri ile sevgi...

Vali İlhami AKTAŞ, Kurban Bayramı dolayısıyla Çanakkale Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Arıburnu Sevgi Evi, Conkbayırı Sevgi Evi, Truva Sevgi Evi, Seyit Onbaşı Sevgi Evi, Yahya Çavuş Sevgi Evi ve Seddülbahir Sevgi Evlerini ziyaret ederek huzurevi sakinleri ile sevgi evlerinde kalan çocukların Kurban Bayramını kutladı.

Vali İlhami AKTAŞ ilk olarak Arıburnu Sevgi Evi, Conkbayırı Sevgi Evi, Truva Sevgi Evi, Seyit Onbaşı Sevgi Evi, Yahya Çavuş Sevgi Evi ve Seddülbahir Sevgi Evlerini ayrı ayrı ziyaret ederek sevgi evlerinde kalan çocukların Kurban Bayramını kutladı.

Sevgi evlerinde kalan çocuklarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Vali İlhami AKTAŞ, çocuklarla yakından ilgilenerek bir süre onlarla sohbet etti.

Vali İlhami AKTAŞ, sevgi evlerinde kalan çocuklarımızın devletimizin himayesinde huzurlu bir yaşam sürdüğünü ifade etti.

Arıburnu Sevgi Evi, Conkbayırı Sevgi Evi, Truva Sevgi Evi, Seyit Onbaşı Sevgi Evi, Yahya Çavuş Sevgi Evi ve Seddülbahir Sevgi Evi ziyaretlerinin ardından Vali İlhami AKTAŞ, Çanakkale Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan huzurevi sakinlerini ziyaret etti.

Ziyarette huzurevi sakinleriyle tek tek bayramlaşan Vali İlhami AKTAŞ, huzurevi sakinlerinin istek ve arzularını dinledi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade eden huzurevi sakinleri, bayramda kendilerini yalnız bırakmayan Vali İlhami AKTAŞ'a teşekkür ettiler.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Mustafa Demir Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Alişan Derya Uluğ Demet Akalın Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Metin Oktay Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Huzurevi ve Sevgi Evlerine Bayram Ziyareti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 21:19:56. #1.15#

title