Huzur iklimi oluştu, bölgeye ilk kez turist kafilesi geldi
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Huzur iklimi oluştu, bölgeye ilk kez turist kafilesi geldi

İhlas Haber Ajansı / Ayhan Babat - Haberler | Kültür Sanat

Huzur iklimi oluştu, bölgeye ilk kez turist kafilesi geldi Şırnak'ın Uludere ilçesinin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Hilal beldesi, tarihinde ilk defa turist kafilesini ağırladı.

Huzur iklimi oluştu, bölgeye ilk kez turist kafilesi geldi

ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesinin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Hilal beldesi, tarihinde ilk defa turist kafilesini ağırladı. Aralarında doktor, öğretmen, mühendis ve hemşirelerin de olduğu bir grup, bölgeyi gezip konaklayarak bol bol fotoğraf çekti.

Sağlanan huzur ortamı ile birlikte yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği illerin arasında gelen Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal köyü, ilk kez turist kafilesi ağırladı. Hilal Belde Belediyesi ekiplerinin rehberliğinde Cizre ve Şehri Nuh Bisiklet derneklerinin ortaklaşa düzenlediği etkinlik kapsamında aralarında doktor, öğretmen, mühendis ve hemşirelerin de olduğu bir grup, bölgeyi gezip konaklayarak bol bol fotoğraf çekti. Turistlere bölgenin tanınan sanatçılarından dengbej Abdullah Kara ve ses sanatçısı Ömer Ayhan eşlik etti. Turistler, konakladıkları yerlerde müzikler eşliğinde halay çekip eğlendi. Hilal'e ilk defa turist kafilesinin gelmesi yöre halkının yüzünü güldürdü.

"Umarım daha iyi imkanlar sağlanır ve birçok turist buraya gelir"

4 yıldır Şırnak'ta görev yapan Afyonkarahisarlı öğretmen Tuğba Bilir, Şırnak Bisiklet ve Doğa Derneğinin üyesi olduğunu, bölgeye ilk defa geldiğini söyledi. Bilir, "Burası doğası, yeşilliği şelaleleriyle çok güzel bir yer. Umarım daha iyi imkanlar sağlanır ve birçok turistimiz buraya akın eder. Ülkemizin, bölgenin ekonomisi de gelişir. Herkesi buraya davet ediyorum. Dernek üyeleri olarak buraya bisikletlerle gelmek istiyoruz, yatırımcılarımıza çağrımız buraya bisiklet yolu yapmaları dilerim" dedi.

Silopi ilçesinden gelen Harun Ökten ise "Bu benim ilk doğa yürüyüşüm. Bu oluşumu gerçekleştiren arkadaşlar adına gerçekten çok mutlu oldum çünkü hem yeşillikle hem doğayla iç içe olduk. Bu güzel etkinliklerin devamını istiyoruz. Özellikle bölgemizin - daha gelişebilmesi daha tanınabilmesi için böyle etkinliklerin sürdürülmesini istiyoruz" diye konuştu.

Bölgede fotoğrafçılık ile ilgilenen Tarık Oran da "Bisiklet dernekleri olarak 100 kişi Cizre, Şırnak ve Silopi ekibi olarak eski Hilal'e geldik. Eski Hilal'de yaklaşık 20 kilometre yürüdük. Arkadaşlarla istişare şeklinde birbirimize sahip çıktık. Çok güzel bir etkinlik oldu, emeği geçen tüm arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarla çok keyifli vakit geçiriyoruz, soframızı paylaşıyoruz, yemeğimizi paylaşıyoruz, suyumuzu paylaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Huzur iklimi oluştu, bölgeye ilk kez turist kafilesi geldi
Huzur iklimi oluştu, bölgeye ilk kez turist kafilesi geldi
Huzur iklimi oluştu, bölgeye ilk kez turist kafilesi geldi
Huzur iklimi oluştu, bölgeye ilk kez turist kafilesi geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ayhan Babat

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