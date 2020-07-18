Huysuz Virjin, son yıllarda televizyona neden çıkmadığını bu sözlerle açıklamıştı "Huysuz Virjin" tiplemesiyle hafızalarda yerini alan Seyfi Dursunoğlu, 87 yaşında hayatını kaybetti. Dursunoğlu'nun ölümünün ardından "Huysuz Virjin" karakterinin son yıllarda TV'de neden görülmediğini anlattığı video gündeme geldi. Dursunoğlu, "Huysuz Virjin" karakterinin RTÜK tarafından yasaklandığını söylemişti.

1970'li yıllarda televizyonlara çıkarak hayatımıza giren "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu'nun ölmeden önceki bir videosu yeniden gündeme geldi. Dursunoğlu, Huysuz Virjin karakterinin televizyonlarda artık niçin görülmediğiyle ilgili soruya "RTÜK, bütün kanalların müdürlerini bir araya topladı. Televizyonda kadın kılığına girmiş erkek görmek istemediğini söylüyor. Böylelikle Huysuz Virjin'i isim vermeden yasaklamış oluyor" şeklinde yanıt vermişti.