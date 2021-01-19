Hutbe nedir? Hutbe Diyanet! Hutbede Türkçe dua edilebilir mi?
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Hutbe nedir? Hutbe Diyanet! Hutbede Türkçe dua edilebilir mi?

19.01.2021 17:19 | Son Güncelleme: 19.01.2021 17:22
Hutbe nedir? Hutbe Diyanet! Hutbede Türkçe dua edilebilir mi?

Cuma namazlarında ve bayramda okunan Hutbe nedir? Hutbe Diyanet! Hutbede Türkçe dua edilebilir mi? Detayları haberimizden takip edebilirsiniz.

Haberimizde her Cuma yayınladığımız hutbe nedir? Hutbe Diyanet!Hutbede Türkçe dua edilebilir mi? Her Cuma yayınlanan hutbeyi ve sorularınızın cevabını haberimizden takip edebilirisiniz.

HUTBE NEDİR?

Hutbe, İslam dininde cuma ve bayram namazlarında minberde imam tarafından okunan dua ve verilen öğüt. Hutbe insanları dine çağırır. Ayrıca İslam dininin Peygamberi Muhammed'in ölümünden önce 124.000 Müslüman'a irad ettiği dini metnin adı da Veda Hutbesi'dir. Diyanet tarafından her Cuma Hutbe yayınlanır.

HUTBEDE TÜRKÇE DUA EDİLEBİLİR Mİ?

Duanın belli bir dilde yapılması şart değildir. Çünkü dua kulun Yüce Allah'a yönelmesi, O'na yalvarması ve O'ndan istemesidir. Dolayısıyla kişinin ne istediğini bilecek şekilde kendi diliyle dua etmesinde hiçbir sakınca yoktur. Ancak Kur'an-ı Kerim'de yer alan veya Hz. Peygamberden (s.a.s.) gelen duaların mümkün olduğunca kendi aslî şekilleriyle yapılması daha uygundur. Bu itibarla hutbe dualarının da aslî biçimleriyle yapılmasına gayret edilmelidir. Bununla birlikte ikinci hutbenin sonunda, cemaatin anlayabileceği bir dilde dua yapılmasının önünde de bir engel bulunmamaktadır.

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