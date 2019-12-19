Husumetli olduğu kişiyi öldürdü, karakola teslim oldu
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Husumetli olduğu kişiyi öldürdü, karakola teslim oldu

Keçiören ilçesinde bir polis memuru, husumetli olduğu kişiyi cadde ortasında silahla öldürdükten sonra karakola giderek teslim oldu.

19.12.2019 10:07 | Son Güncelleme: 19.12.2019 10:10

ilçesinde bir polis memuru, husumetli olduğu kişiyi cadde ortasında silahla öldürdükten sonra karakola giderek teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, polis memuru olduğu öğrenilen K.E, Caddesi'nde oturan ve aralarında geçmişe dayalı husumet olduğu öğrenilen A.G'nin evinin önüne sabah saatlerinde geldi.

K.E, işe gitmek için evinden çıkan A.G'ye tabancayla peş peşe ateş etti. A.G. olay yerinde yaşamını yitirdi.

Polis memuru K.E, Etlik Polis Merkezi Amirliği'ne giderek teslim oldu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Husumetli olduğu kişiyi öldürdü, karakola teslim oldu
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