Husumetli olduğu 2 erkeği bacaklarından vurdu (3)
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Husumetli olduğu 2 erkeği bacaklarından vurdu (3)

Husumetli olduğu 2 erkeği bacaklarından vurdu (3)
Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan UYSAL - Haberler | Güncel

TUTUKLANDISamsun'da, husumetli olduğu 2 erkeği tabancayla bacağından vurarak yaraladığı iddiasıyla yakalanan Gönül A. (41), sevk edildiği adliyede tutuklandı.

TUTUKLANDI

Samsun'da, husumetli olduğu 2 erkeği tabancayla bacağından vurarak yaraladığı iddiasıyla yakalanan Gönül A. (41), sevk edildiği adliyede tutuklandı. Gönül A.'ya yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan eşi H.A. (43) ve oğlu C.A. (23) ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan UYSAL

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