Hüseyin Zorlu kimdir? Hüseyin Zorlu Esra Erol programında gündem oldu!
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Hüseyin Zorlu kimdir? Hüseyin Zorlu Esra Erol programında gündem oldu!

23.03.2021 17:16 | Son Güncelleme: 23.03.2021 17:20
Hüseyin Zorlu kimdir? Hüseyin Zorlu Esra Erol programında gündem oldu!

Nişanlanıp evlilik hazırlığı yaptığı Hüseyin Zorlu'nun 5 yıllık evli olduğunu öğrenen Nergiz Hanım, Esra Erol'da programına başvurdu. İddiaya göre; Hüseyin Zorlu, Nergiz Hanım'a babadan kalan mirası almak için annesinin yanına nişanlı olarak tanıştırıldı. Kendisine kalan parayı Hüseyin Bey'e verdiğini söyledi. Peki, Hüseyin Zorlu kimdir? Hüseyin Zorlu Esra Erol programında gündem oldu!

HÜSEYİN ZORLU KİMDİR?

Nergiz hanım Nişanlanıp evlilik hazırlığı yaptığım 63 yaşındaki Hüseyin Zorlu'nun evli olduğu ortaya çıktı.

Hüseyin Bey'le parti içinde tanıştırıldığında Songül Hanım'ın evine giderken sorun çıkmaması için karı koca olarak tanıştırmam gerekmektedir dediğini böylelikle gerçeğe dönüştü. Kendisini parasının olduğunu sıkıntının olmadığını belirtti. Kendisini güzel sözlerle kandırdığını belirtti. Nergiz Hanım'a babadan kalan mirası almak için annesinin yanına nişanlı olarak tanıştırıldı. Kendisine kalan parayı Hüseyin Bey'e verdiğini söyledi.

Nişan yapıldı evlenelim dendiğinde Nergiz Hanım'a ben evliyim cevabını aldı. Yayına bağlanan Hüseyin bey; her şeyi inkar etti. Hüseyin Bey'in 5 evlilik yaptığını ortaya çıktı.

- Ramazan Eles
Ramazan Eles
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