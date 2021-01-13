Hüseyin Yayman kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!
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Hüseyin Yayman kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!

13.01.2021 15:33 | Son Güncelleme: 13.01.2021 15:36
Hüseyin Yayman kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!

Hüseyin Yayman'ın hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki Hüseyin Yayman kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hüseyin Yayman ile ilgili bilgilere haberimizden erişebilirsiniz.

Hüseyin Yayman, Türk akademisyen, gazeteci, yazar ve siyasetçidir. Hüseyin Yayman'ın hayatı ve biyografisine aşağıdan bakabilirsiniz.

HÜSEYİN YAYMAN KİMDİR?

Hüseyin Yayman (1969, Hatay/Kırıkhan) Türk akademisyen, gazeteci, yazar ve siyasetçidir.

Hüseyin Yayman doğum tarihi : 1969

Hüseyin Yayman kaç yaşında : 51 yaşında

Hüseyin Yayman nereli : Hatay

Hüseyin Yayman mesleği ne : Akademisyen, gazeteci, yazar ve siyasetçi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 1969 yılında Ökkeş ve Fatma Yayman'ın oğlu olarak doğdu. İlk ve orta öğrenimini Hatay'da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde yüksek lisans yaptı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde "Türkiye'nin İdari Reform Tarihi" başlıklı tezi ile kamu yönetimi ve siyaset bilimi alanında doktorasını tamamladı.

Türk siyasal hayatı alanında akademik kariyer yaptı. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde Türk siyasal hayatı Doçenti oldu.

Doktorasını tamamladıktan sonra bir süre ANAR ve SETA'da danışman, araştırmacı, uzman olarak çalıştı. Gazetelerin yorum sayfalarında siyasal analizler yazdı. Hürriyet ve Vatan gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı.

Çözüm süreci kapsamında başlatılan Akil İnsanlar Heyetinde yer aldı. CNN TÜRK Televizyonunda yorumcu siyaset danışmanlığı görevinde bulundu. TRT, 24 TV, NTV, Habertürk, Ülke TV'de uzun süre yorumculuk yaptı.

25. Dönemde AK PARTİ İstanbul Milletvekili seçildi. 64 ve 65. Hükûmetlerde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı olarak görev aldı. Hüseyin Yayman halen Hatay milletvekilidir.

İyi düzeyde İngilizce bilen Hüseyin Yayman, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 15:36:29. #1.15#
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