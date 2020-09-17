Halil Sezai'in darp ettiği Hüseyin Meriç'in oğlu Mesih Meriç'ten basın açıklaması
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Halil Sezai'in darp ettiği Hüseyin Meriç'in oğlu Mesih Meriç'ten basın açıklaması

Halil Sezai'in darp ettiği Hüseyin Meriç'in oğlu Mesih Meriç'ten basın açıklaması Halil Sezai'in darp ettiği Hüseyin Meriç'in oğlu Mesih Meriç basın mensuplarına konuştu Geçtiğimiz günlerde Halil Sezai ve Hüseyin Meriç'in aralarında geçen darp olayının ardından Meriç'in oğlu Mesih Meriç...

17.09.2020 14:06 | Son Güncelleme: 17.09.2020 14:18

Halil Sezai'in darp ettiği Hüseyin Meriç'in oğlu Mesih Meriç'ten basın açıklaması

Halil Sezai'in darp ettiği Hüseyin Meriç'in oğlu Mesih Meriç basın mensuplarına konuştu

İSTANBUL - Geçtiğimiz günlerde Halil Sezai ve Hüseyin Meriç'in aralarında geçen darp olayının ardından Meriç'in oğlu Mesih Meriç basın açıklaması yaptı.

67 yaşındaki yaşlı adamın oğlu Mesih Meriç, "Babam artık rahatsız. Allah korusun başına bir şey gelir, bu işin içinden çıkamayız. Psikolojik olarak zor durumda, sağlık olarak da iyi durumda değil. Çarpıntısı var, nefes alamıyor. Birde yani ciddi anlamda korona var, bir şey kapmış olabilir nefes almakta da zorlanıyor. Hard diskler verildi devletimize, devletimiz gerekli her şeyi yapıyor. İnanıyoruz ki adalet yerini bulacak. Duygusal çöküntümüz var, ben de aynı şekildeyim. Ben de psikolojik olarak artık çok yoruldum, bu çok zor bir şey. İnşallah hiç kimsenin başına böyle bir şey gelmez. Hiçbir çocuğun, hiçbir babanın, hiçbir dedenin, hiçbir bayanın, hiçbir hayvanın, karıncanın dahi başına gelmemesi gereken bir şey. İnsanlar hata yapabilir anlıyorum ama bu hata tekrarlanan bir hata. Temmuz'da da benzer bir şikayetimiz oldu. Ama bu sefer ki artık hiçbirimizin inanamadığı bir şey. Ben hala uyuyamıyorum, görüntüleri izledim. Gece babamın çığlıkları ile uyanıyorum ama adalet yerini bulacak. Buna inanıyoruz. Bundan sonra yayın veya herhangi bir şeye katılmayacağız, avukatımız geliyor. Gerekli başvuruları yaptık, gerekli delilleri ilk gün verdik. Karşı taraf çıksın istedikleri gibi konuşsun, istediklerini yapsın. Bakın görüntüler var. Babam burada 17 yıldır oturuyor. Çıkın komşularla insanlarla konuşun, etrafta insanlar var. Hepimizin başından ciddi şeyler geçti, babamın yaşadığına şükrediyorum" ifadelerinde bulundu.

Halil Sezai'in darp ettiği Hüseyin Meriç'in oğlu Mesih Meriç'ten basın açıklaması

Kaynak: İHA

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