Hürriyet İlkokulu geleceğin okulu oldu
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Hürriyet İlkokulu geleceğin okulu oldu

Hürriyet İlkokulu geleceğin okulu oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eskişehir devlet okulları arasında bir ilki gerçekleştiren Hürriyet İlkokulu, "Geleceğin Okulu Akreditasyon Programı"na dahil oldu.

Eskişehir devlet okulları arasında bir ilki gerçekleştiren Hürriyet İlkokulu, "Geleceğin Okulu Akreditasyon Programı"na dahil oldu.

Geleceğin Okulu Akreditasyon Programı hakkında bilgilendirmelerde bulunan Hürriyet İlkokulu yetkilisi, "Geleceğin Okulu Akreditasyon Programı, geleceğin dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikte insan gücü için uygun eğitim ekosistemi oluşturan, bireylerin kendi geleceklerini inşa etmesi için onları destekleyen bir programdır. Öğrencilerin yalnızca akademik yönden değil sosyal, kültürel, sanatsal, sportif birçok alanda gelişimleri perçinleyerek donanımlı olmalarını sağlayan, milli ve kültürel değerlerinden kopmadan, gelecek nesillerin yetiştirilmesine katkı sağlayacak bir programdır. Okulumuz ve Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği (EYUDER) arasında imzalanan protokolle geleceğin inşasındaki yerimizi aldık. Bu iş birliği kolektif çalışmalarla etkileşim ve paylaşımda bulunarak büyük bir öğrenme ağı oluşturacaktır" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Hürriyet İlkokulu geleceğin okulu oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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