Hürrem Ahu Kalfa kimdir? Hürrem Ahu Kalfa kaç yaşında, nereli? Hürrem Ahu Kalfa ne iş yapmakta?

İlk olarak sosyal medyaya yüklediği video ile gündem olan Hürrem Ahu Kalfa kimdir? Hürrem Ahu Kalfa kaç yaşında, nereli? Hürrem Ahu Kalfa ne iş yapmakta? Hürrem Ahu Kalfa instagram hesabı!

Tubiş'e merhaba partisi videosu ile sosyal medyada çok konuşulan Hürrem Ahu Kalfa kimdir? Hürrem Ahu Kalfa kaç yaşında, nereli? Hürrem Ahu Kalfa ne iş yapmakta?

HÜRREM AHU KALFA KİMDİR?

endisini harem etkinlik organizatörü, psikolog ve designer olarak tanınan ve AK Parti 27. Dönem 3. Bölge Milletvekili Aday Adayı Hürrem Ahu Kalfa'nın Londra'dan gelen Tubiş'e hoş geldin partisi videosu ise infial yarattı. Kısa sürede çok sayıda takipçiye ulaşan isim ile bilgileri haberimizden takip edebilirsiniz.

HÜRREM AHU KALFA INSTAGRAM HESABI

Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan ve 1milyon takipçiye sahip Hürrem Ahu Kalfa, "hurremsultan_3" adı ile instagram'da yer almaktadır.