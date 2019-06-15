Hürmüz Boğazı neden dünyanın en önemli petrol koridoru?
İran ile Umman arasında kalan Hürmüz Boğazı, son haftalarda bölgedeki petrol tankerlerine düzenlenen saldırılarla yine uluslararası toplumun odağında.
İran ile Umman arasında kalan Hürmüz Boğazı son haftalarda bölgedeki petrol tankerlerine düzenlenen saldırılarla yine uluslararası toplumun odağında.
Daha önce de "tanker savaşlarına" sahne olan bölge dünya petrol ticaretinin en önemli koridoru.
Bölgede gerilim arttı, İran ve ABD liderleri ne diyor? Peki olası bir çatışma durumunda dünya petrol ticareti nasıl etkilenir?
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