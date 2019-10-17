17.10.2019 18:32

Hurdaya dönen otomobilden yaralı kurtuldu

SİVAS'ta, Plaka Tanıma Sistemi direğine çarparak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Hayri Güler, kazadan yaralı kurtuldu.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Sivas-Ankara karayolu Özel Harekat Kavşağı'nda meydana geldi. Hayri Güler yönetimindeki 58 FZ 138 plakalı otomobil, sağanak yağışın ardından kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çıktı. Önce refüj üstündeki ağaçlara, ardından da Plaka Tanıma Sistemi direğine çarpan otomobil hurdaya döndü. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sürücü Güler, ekiplerin yardımıyla araçtan yaralı olarak kurtarıldı. Ambulansla kaldırıldığı Numune Hastanesi'nde tedaviye alınan Güler'in sağlık durumumun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: DHA