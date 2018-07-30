Malatya'da bir evin bahçesindeki hurdalıkta çıkan yangın evlere sıçradı. İtfaiye ekiplerinin ve mahalle sakinlerinin söndürmek için büyük çaba harcadığı yangında 2 katlı bir ev ve tek katlı kerpiç ev hasar gördü. Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt ilçesi Kaynarca Mahallesi Kebir Sokak'ta bir evin bahçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bahçedeki hurdalıkların ve odunların tutuşması ile kısa sürede büyüyen alevler 2 katlı ev ile tek katlı kerpiç bir eve sıçradı. Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Mahalle sakinlerinin de hortumlarla müdahale ettiği yangında alevlerin başka evlere sıçramaması için büyük çaba sarf edildi. TEDAŞ ve doğalgaz ekipleri bölgede tedbir alırken, polis ekipleri de çevre güvenliğini aldı. Çok sayıda itfaiye erinin müdahale ettiği yangında sağlık ekipleri de hazır bekletildi. İlçe belediyelerinden de su tankerlerinin takviye geldiği yangın, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Yangına müdahale sırasında bir itfaiye erinin elinden hafif yaralandığı öğrenildi. Ev sahibi Mustafa Şükrü Tümer, evde uyuduğu sırada yangının çıktığını ve olayda iki katlı evleri ile tek katlı bir evin zarar gördüğünü söyledi. Söndürme çalışmalarına katılan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Hanifi Acar, bir vatandaşın 3-4 evin ortasında atık malzeme ve çöp toplayarak bahçesinde muhafaza ettiğini ifade ederek, çıkan yangının çevredeki evlere sıçradığını söyledi. Evlerde zarar olduğunu dile getiren Acar, "Yangına 9 itfaiye aracı ve 21 personelle müdahale ettik ve kontrol altına aldık. Bizi sevindiren taraf yangında hiçbir vatandaşımızın burnunun kanamamasıdır. Vatandaşlarımızın çevrelerinde ruhsatsız, evlerin arasında çöp yığınları ve atık malzeme toplayanları zabıtaya, daire başkanlığımıza ihbar etmelerini istiyoruz" diye konuştu. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

(Cahit Özçelik - Hasan Eryılmaz/İHA)