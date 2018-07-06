Hurdacı, Söküm Yaparken Yüksekten Düşüp Öldü

TEKİRDAĞ'da faaliyete kapalı olan atölyede söküm yaparken bastığı eternitin kırılması sonucu 5 metre yükseklikten düşen Mustafa Akbaba (68), hayatını kaybetti.

Tekirdağ'da hurdacılık yapan Mustafa Akbaba, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Bıyıkali Mahallesi'nde bir süre önce faaliyeti durdurulan bir atölyenin hurdalarını satın aldı. Akbaba, bugün söküm yaparken, eternitin kırılması sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. Çağırılan ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akbaba, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

- Tekirdağ