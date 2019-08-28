Hurda araçlara paha biçilmez değer kazandırıyor

28.08.2019 11:32

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde eski otomobil ve motosikletlerle gönül bağı kuran Burak Kaya, şehir şehir gezerek mahalle aralarında bulduğu hurda araçlara yeniden can veriyor.



Burak Kaya, ağabeyi Osman Kaya ile birlikte, 50-60 yıllık arabaları restore ederek, onları trafiğe çıktıkları ilk gündeki haline getiriyor.



Araçları orijinaline sadık şekilde toplamaya gayret ettiklerini vurgulayan Kaya, "Orijinal parçalarını bulmak zor elbette. Elimde parçaları için kullandığım, 20 civarında donör araç var. Bulamadıklarımı yurt dışından sipariş ediyorum. Tamir edilebilir olanları tamir ediyoruz. Bir aracın restorasyonu ortalama bir sene. Aracın iyi bir şekilde toplanması için 100-150 bin masraf ediliyor. Sonrasında ilk günkü haline, o kondisyona geliyor." diye konuştu.



Klasik otomobil revizyon yapanın marka ve modellerin parça ve aksesuarlarını iyi tanıması ve işçiliğin büyük önem taşıması nedeniyle sabırlı olması gerektiğine dikkati çeken Kaya, iyi toplanmış bir aracın hurda fiyatının çok fazla üzerinde değere kolaylıkla alıcı bulduğunu ifade etti.



Kaya, nadide bir modelin yüz binlerce liraya satışa çıkarıldığını aktararak, "Restore ettiğimiz aracı herkese satmayız. İstediğimiz rakamı vermesi yetmez. Aracın kıymetini bilecek biri olmalı. Kapalı bir garajı olmalı."



Fotoğraf tutkunlarının ilgisi



Trafikte klasik otomobillere büyük ilgi gösterildiğini anlatan Kaya, fotoğraf çektirmek için adeta sıraya girenler olduğunu, ve bu duygunun her yaşın içinde olduğunu o anı güzel duygularla yapabildiğini belirtiyor.



Burak Kaya, "Bir çok revizyon çalışması yaptım tabi ki hayal bile edemediğim kişilerle bu revizyon işi sayesinde tanışma fırsatı yakaladım ama bir konuda içim buruk kaldı nedir? Nerede bu revizyonları yapıyorsun sorusuna verdiğim cevap tabi ki Tavşanlı dediğimde bulunduğum yer itibariyle klasik camiasından orası neresi diyenler oldu maalesef revizyon işinde ilçemizdeki imkansızlıklar doğrultusunda hiç bir girişimci bu sektörde destek sağlamadığı için ve bu konuda resmi makamlarda destek sağlamadığı için ön plana çıkarmamaktadır ben ise bu engeli yıkmam adına Tavşanlı'da neden böyle işler olmasın bu güzellikler neden burada yapılmasın ki kavramıyla buradaki ustalar ile el ele vererek bir çok güzellik ortaya çıkardık. Peki bu güzellikler ne oldu? Tabiki bir çok müzede ürünlerim sergilenmektedir bir çok özel belediye Müzesi ve özel müzelerde de şu an sergilenmektedir. Burada tek isteğim şu, daha da iyi yerlere gelebiliriz, bunun için Tavşanlımızda resmi makamlardan maddi değil manevi destek bekliyoruz. Tavşanınızın adının duyulması daha da iyi yerlerde olması için bu klasik ve antika önem verilmesi gerekmektedir." dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA