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Hurda araç parçalarından yaptığı cayrokopter ile uçtu

İhlas Haber Ajansı / Serkan Bayar - Haberler | Güncel

- Hurda araç parçalarından yaptığı cayrokopter ile uçtu Brezilya'da bir lastik tamircisi, hurda araç parçalarından yaptığı cayrokopter ile uçtu.

- Hurda araç parçalarından yaptığı cayrokopter ile uçtu

RIO DE JANEIRO - Brezilya'da bir lastik tamircisi, hurda araç parçalarından yaptığı cayrokopter ile uçtu.

Brezilya'nın Rio Grande do Norte eyaletinde yer alan Joao Dias köyünde yaşayan Genesis Gomes isimli lastik tamircisi, hurda motosiklet, kamyon, otomobil ve bisiklet parçalarından cayrokopter yaptı. Kendi yaptığı cayrokopterle gökyüzüne havalandığı anları sosyal medyadan yayınlayan Gomes, cayrokopterin yapımının 1 yıldan fazla sürdüğünü ifade etti. Milyonlarca kişi tarafından izlenen görüntülerin ardından konuşan Gomes, cayrokopterin motorunu eski bir araçtan alındığını aktararak, "Çocukken her zaman uçmayı hayal ederdim" dedi.

Hurda araç parçalarından yaptığı cayrokopter ile uçtu

Hurda araç parçalarından yaptığı cayrokopter ile uçtu

Hurda araç parçalarından yaptığı cayrokopter ile uçtu

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İhlas Haber Ajansı / Serkan Bayar - Son Dakika Haberleri

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