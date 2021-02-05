Hüner Coşkuner'in neler yaşadığı ortaya çıktı! Sanatçı dostları anlattı

58 yaşında ilik kemiği kanserine yenilen TSM sanatçısı Hüner Coşkuner'in vefatı sanat dünyasını derinden sarstı.& ;Ajda Pekkan, Emel Sayın, Mehmet Ali Erbil, Işıl Yücesoy gibi çok sayıda sanatçı sosyal medyadan duygularını paylaşırken, Hüner Coşkuner'in yakın arkadaşı sanatçı Gül Erda, Magazinsortie.com Yayın Yönetmeni gazeteci Olcay Ünal Sert'e samimi açıklamalar yaptı.& ;

'HÜNER COŞKUNER'İN ANNESİ ŞOKTA'

Gül Erda "Çok samimi arkadaşımdı son güne kadar konuştuk. İlla kan bağı olması gerekmiyor kardeş olmak için. Biz kardeşten öte bir arkadaştık. 1 hafta önce yoğun bakıma girmeden önce telefon açtı, "Ciğerlerim su toplamış, yoğun bakıma giriyorum' dedi. Biraz zor nefes alıyordu, 'ne oldu Hüner?' dedim; 'Telefonu kapayacağım, merak etmeyesin diye seni aradım' dedi. Kemoterapinin yan etkileridir onlar dedim, bu son konuşmamızmış. Benim dışımda hiç kimse bilmiyordu Sanat dünyasından. Nisan ayında belinde ki kemiklerden kontrole gitti. İnanın ben bu sonucu beklemiyordum, o da beklemiyordu. Bu son dönem hariç hep hastanede değildi, bende moral veriyordum. Hatta ona şarkı verecektim. Geçen sene ameliyattan sonra Bodrum'a gitti. Annesi 95 yaşında olduğu için duymasını hiç istemiyordu. Annesi şu an şokta.

'36 YILLIK ARKADAŞIMDI'

Daha önce 'Affedemem Seni'yi okumuştu, benim şarkılarımı çok severdi, biz arkadaş olarak birbirimizi seçtik. Birlikte gazinolarda sahne aldık. 'Senin kalemin bir başka, bir başka ruhsun sen' diyordu... Ona sürekli moral veriyorudum.. 36 yıllık arkadaşım benim, çok üzgünüm. Maalesef yaşarken sanatçıların değeri bilinmiyor." dedi.

Kaynak: Snob Magazin