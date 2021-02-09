Hüner Coşkuner'in 30 yıl önce hazırladığı gerçek vasiyeti ortaya çıktı

Kemik iliği kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede, 4 Şubat Perşembe günü yaşamını yitiren sanatçı Hüner Coşkuner'in gerçek vasiyeti ortaya çıktı. Dün son yolculuğuna uğurlandıktan sonra kardeşiyle ilgili olarak açıklama yapan Sabiha Coşkuner, ünlü sanatçının vasiyeti hakkında çıkan iddialara karşı, "Öyle bir şey yok, vasiyetini 30 yıl önce vermişti. O da yerine getirildi" dedi.

"ABLAMIN YANINDA UYUMAK İSTEDİ"

Vasiyetini 30 yıl önce hazırladığını kaydeden Coşkuner, "Ablamın yanında uyumak istedi. Bu vasiyeti hastalanmadan önce de söylerdi. Ablam 30 yıl önce vefat ettiğinde Hüner Hanım'ın yası 10 yıl sürdü. 10 yıl sahne yapmadı. O kadar düşkün o kadar bağlıydı ki, ablamın vefatı onu çok derinden sarstığı için vasiyeti 30 yıl önce vermişti. Hastanede son 10 aydır hastalıkla mücadele ettiğimiz bu dönemde de 'Sen biliyorsun, sana söylediklerimi biliyorsun' diyordu. Vasiyet buydu. Bunun dışında başka vasiyeti yoktu." şeklinde konuştu.

"ANNEM KAHRIMDAN GİTMESİN DEDİ"

95 yaşındaki annelerinin Karadeniz'den geldiğini söyleyen Coşkuner, "Hüner, benim kahrımla gitmesin diye annemden, aileden sakladı. Uzakta yaşayan akrabalarımızdan da sakladık. 'Eğer bu hastalıktan kalkarsam yaşadığım bu süreci anlatacağım ve multipl miyelom hastalarına umut olacağım' dedi. Yani annemizi ve sevenlerinin üzülmemesiydi sebep. Pandemi ortamında bana hastalık taşırlar, yoğunlaşırlar birbirlerine bulaştırırlar. Ben bunu da istemiyorum. Sessiz sakin derinden biz bu süreci yürütelim kardeşim' dedi. O ne isterse o oldu." dedi.

"ANNEMİZ HALA BAYGIN YATIYOR"

Annelerinin şoka girdiğini aktaran Sabiha Coşkuner, "Annemiz şok oldu, dili tutuldu. Hala da baygın yatıyor. Birçok kişiyi tanımıyor. Kardeşler de şokta. Bakmayın cenaze töreninde vazifemizi yaptık ama sonrası çok dokundu.Bütün aile ilaçlarla yaşıyoruz. Acımız çok büyük..." ifadesinde bulundu.