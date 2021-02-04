Hüner Coşkuner hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hüner Coşkuner hayatını kaybetti

04.02.2021 22:42 | Son Güncelleme: 04.02.2021 22:46
Hüner Coşkuner hayatını kaybetti

Kemik iliği kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gören 57 yaşındaki sanatçı Hüner Coşkuner hayatını kaybetti.

Kemik iliği kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gören 57 yaşındaki sanatçı Hüner Coşkuner hayatını kaybetti. 

 Ünlü sanatçının tedavi gördüğü Florence Nightingale Hastanesi'nden bu açıklama yapılmıştı:

 "Sanatçı Hüner Coşkuner ilk defa Nisan 2020 tarihinde kan hastalıkları bölümü tarafından değerlendirilmiştir.Yapılan inceleme sonrası bir hematolojik kanser olan multiple miyelom (kemik iliği kanseri) tanısı konuldu. Yaygın kemik tutulumundan dolayı omurga cerrahisi tarafından ameliyat edildi ve akabinde hem kemoterapi, hem de radyoterapi (ışın tedavisi) uygulandı. Ancak takip eden zaman zarfında hastanın miyelom rahatsızlığı tedaviye cevap vermedi ve daha farklı daha yoğun uygulamalara rağmen herhangi bir iyileşme sağlanamadı. Yeniden radyoterapi ve immünolojik (bağışıklık güçlendirici) tedaviler uygulandı ama hastalık kemik iliği dışına da yayılarak diğer organlarında tutuma yol açmıştı. Gelişen nefes darlığı sonrası durumu ağırlaşan sanatçı yoğun bakım ünitesine kaldırılmış ve tedavisi devam etmektedir"

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Faik Öztrak Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Temel Karamollaoğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Acun Ilıcalı Tuba Büyüküstün
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Deniz Türüç Nihat Özdemir İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Silah Ankara Antalya Almanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hüner Coşkuner hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 22:48:43. #1.15#
title