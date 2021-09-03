Hüner Coşkuner'in vasiyeti yerine getirildi
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Hüner Coşkuner'in vasiyeti yerine getirildi

Hüner Coşkuner'in vasiyeti yerine getirildi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Türk Sanat Müziği'nin sevilen isimlerinden olan Hüner Coşkuner'in Şubat ayında ölümü sevenlerini üzüntüye boğmuştu. Ünlü sanatçının vasiyeti ailesi tarafından yerine getirildi.

Çıkacak albümün geliri kanser hastaları ve sokak hayvanlarına bağışlanacak. Kemik iliği kanseri tedavisi gördüğü hastanede 58 yaşında hayatını kaybeden Türk sanat müziği sanatçısı Hüner Coşkuner'in, ölümünden önceki son çalışması müzikseverlerle buluştu!Coşkuner, hasta olduğunu öğrendiğinde; yaşama sevincini, müziğe olan tutkusunu kaybetmeden yaşama daha çok sarılmıştı.

Yeni albümü için üç yeni beste yapmış ve yeni fotoğraflar çektirmişti. Coşkuner'in ailesi, sanatçının vasiyeti gereği önceki gün çıkan albümünden elde edilecek tüm gelirin kanser hastaları ve sokak hayvanlarına bağışlanacağını açıkladı

Hüner Coşkuner'in vasiyeti yerine getirildi

Kaynak: Snob Magazin

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