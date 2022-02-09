Hülya Süer kimdir? Hülya Süer kaç yaşında ve nerelidir? Hülya Süer hayatı…
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Türk halk müziği sanatçısı olan Hülya Süer kimdir ve kaç yaşındadır merak konusu oldu. Aynı zamanda oyuncu oyuncu olan Hülya Süer nerelidir ve kaç yaşındadır herkes tarafından araştırılıyor. Peki, Hülya Süer kimdir? Hülya Süer kaç yaşında ve nerelidir?
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HÜLYA SÜER KİMDİR?
Hülya Süer 3 Mart 1952 doğumludur. Doğum yeri Tunceli olan Hülya Süer, Türk halk müziği sanatçısı ve oyuncudur. Profesyonel müzik kariyeri 1970 senesinde kaydedilen "Kar Yağar Kar Üstüne" adlı single çalışmasıyla müzik kariyeri başlamış oldu. İlk solo albümü olan "Cano" 1984 yılında yayımlanmıştır. Bununla birlikte, "Avşar Güzeli", "Selam Sana Anadolum", "Neredesin Sen", "Seyidin Ağıtı" ve "Bu Yarayı Dosttan Aldım" gibi birçok albüm çıkarmıştır. İlk albümü "Cano" olup ilk single "Kar Yağar Kar Üstüne" şarkısını çıkarmıştır. Çocukluğu İzmir ve Aydın'da geçen Hülya Süer 70'lerin popüler sanatçısıdır. Bununla birlikte, sahne aldığı mekanda tarihte ilk kez odasına duş konulan ilk "solist altı" sanatçı olmuştur.
HÜLYA SÜER ALBÜMLERİ
2005- Benim Sevdam Türküler
1998- Hozatlı Veli
1995- Gönlüm Anadoluda
1992- Seyidin Ağıtı
1991- Türküler Bizden Dinlemek Sizden
1990- Garip Kaldım
1989- Neredesin Sen
1989- Yürüyorum
1988- Dost Adına
1987- 4
1987- Bir Avcı Vurdu Beni
1987- Cano
1987- Selam Sana Anadolum
1986- Sevda Türküleri
1977- Bu Yarayı Dosttan Aldım
1975- Ömrüm
Single'lar
1975- Dert Bürümüş (45'lik)
1975- Düşenin Dostu Yok İmiş (45'lik)