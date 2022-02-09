Hülya Süer kimdir? Hülya Süer kaç yaşında ve nerelidir? Hülya Süer hayatı…

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HÜLYA SÜER KİMDİR?

Hülya Süer 3 Mart 1952 doğumludur. Doğum yeri Tunceli olan Hülya Süer, Türk halk müziği sanatçısı ve oyuncudur. Profesyonel müzik kariyeri 1970 senesinde kaydedilen "Kar Yağar Kar Üstüne" adlı single çalışmasıyla müzik kariyeri başlamış oldu. İlk solo albümü olan "Cano" 1984 yılında yayımlanmıştır. Bununla birlikte, "Avşar Güzeli", "Selam Sana Anadolum", "Neredesin Sen", "Seyidin Ağıtı" ve "Bu Yarayı Dosttan Aldım" gibi birçok albüm çıkarmıştır. İlk albümü "Cano" olup ilk single "Kar Yağar Kar Üstüne" şarkısını çıkarmıştır. Çocukluğu İzmir ve Aydın'da geçen Hülya Süer 70'lerin popüler sanatçısıdır. Bununla birlikte, sahne aldığı mekanda tarihte ilk kez odasına duş konulan ilk "solist altı" sanatçı olmuştur.

HÜLYA SÜER ALBÜMLERİ

2005- Benim Sevdam Türküler

1998- Hozatlı Veli

1995- Gönlüm Anadoluda

1992- Seyidin Ağıtı

1991- Türküler Bizden Dinlemek Sizden

1990- Garip Kaldım

1989- Neredesin Sen

1989- Yürüyorum

1988- Dost Adına

1987- 4

1987- Bir Avcı Vurdu Beni

1987- Cano

1987- Selam Sana Anadolum

1986- Sevda Türküleri

1977- Bu Yarayı Dosttan Aldım

1975- Ömrüm

Single'lar

1975- Dert Bürümüş (45'lik)

1975- Düşenin Dostu Yok İmiş (45'lik)

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