Hülya Nergis kimdir? Hülya Nergis kaç yaşında, nereli? Hülya Nergis evli mi?

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HÜLYA NERGİS KİMDİR?

Hülya Nergis 1967 yılında Pınarbaşı'nda doğmuştur. İlk , orta ve lise öğrenimini Pınarbaşı'nda tamamladı. 1990 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Avukatlık stajını Kayseri'de yaptıktan sonra Pınarbaşı ilçesinde serbest avukatlık yapmaya başladı. Halen serbest avukatlık yapmakta. 2001 yılında çeşitli illerde AK Parti İl Teşkilatlarının kuruluşlarında görev aldı. 2002 yılında Kocaeli AK Parti Kadın Kolları Başkanı oldu ve 2007 yılına kadar görevine devam etti. Hülya Atçı Nergis , evli ve üç çocuk annesidir