Hülya Avşar sırt dekolteli kıyafetiyle resmen meydan okudu

3 yıl aradan sonra istanbul'da ilk kez Maslak 1453 'te bulunan Yeni Gazino'da sahne alan ünlü sanatçı Hülya Avşar , yoğun istek üzerine önceki akşam yeniden sevenleriyle buluştu.

Saatler öncesinden rezervasyonların dolduğu mekanda hayranlarının karşısına Melih Yazgan imzalı derin sırt Dekolteli Elbise ile çıkan Avşar, kusursuz fiziği ile kendine hayran bıraktı.

Gece boyunca ağırlıklı olarak Türk Sanat müziği şarkılarına yer veren ünlü şarkıcı, sahnedeki neşeli tavırları ve muhteşem performansıyla sevenlerine keyifli bir gece yaşattı.

Hülya Avşar'dan önce sahneye çıkan Kubat, Müslüm Gürses şarkılarını seslendirdi. Bu arada Hülya Avşar ayrıca yılbaşı gecesi Yeni Gazino'da sevenleriyle buluşacağının müjdesini verdi.