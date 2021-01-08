"Kendi lüksümden bu saatten sonra ödün vermeyeceğim" diyen Hülya Avşar, dizi setine spor salonu kurdurtuyor
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"Kendi lüksümden bu saatten sonra ödün vermeyeceğim" diyen Hülya Avşar, dizi setine spor salonu kurdurtuyor

08.01.2021 07:39 | Son Güncelleme: 08.01.2021 08:34

Uzun bir aradan sonra dizi projesiyle ekrana dönmeye hazırlanan Hülya Avşar, "Kendi lüksümden bu saatten sonra öden vermeyeceğim" diyerek yapım şirketinden sete spor salonu kurmasını istediğini söyledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir evde olan Hülya Avşar, önceki gün Bebek'ye objektiflere takıldı. Yeni bir diziye başlamaya hazırlanan ve yapım şirketiyle anlaşmadan önce bir çok kural ve istekte bulunduğu yönündeki haberler hakkında konuştu.

"HAMLAŞMAKTAN KORKUYORUM"

Milliyet'te yer alan habere göre, yapım şirketinden sete spor salonu kurulmasını isteyen Avşar, "İnsani kurallar. Onların dışında çalışmam çok zor. Dizide beklerken orada spor yapabilmem için küçük bir spor alanı kurulmasını istedim. Spordan vazgeçemiyorum, ne yapayım? Hamlaşmaktan korkuyorum. O yüzden böyle bir isteğim oldu" dedi.

'Kendi lüksümden bu saatten sonra ödün vermeyeceğim' diyen Hülya Avşar, dizi setine spor salonu kurdurtuyor

"UZAKTAN KUMANDA"

"Kendi lüksümden bu saatten sonra ödün vermeyeceğim" diyen 57 yaşındaki sanatçı, gazetecilerle sohbet ederken ilginç bir çıkışta bulundu. Avşar'ın, kızı Zehra Çilingiroğlu'nun uzaktan eğitim alacağını söylemek isterken "Uzaktan kumanda" demesi, herkesi kahkahaya boğdu.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları (4)
X: o dizi tutmazsa eğer (büyük ihtimal tutmaz) o zaman yapım şirketinin vay haline :)
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REİS: benim gibiymiş bende ödün vermiyorum lüxümden
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HMM: cahil, değer yargıları sıfır olan bu tür insanlar hala aramızda ya ona üzülüyorum. sırf para ile kendilerini değerli sanan varlıklar.
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