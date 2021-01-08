"Kendi lüksümden bu saatten sonra ödün vermeyeceğim" diyen Hülya Avşar, dizi setine spor salonu kurdurtuyor

Uzun bir aradan sonra dizi projesiyle ekrana dönmeye hazırlanan Hülya Avşar, "Kendi lüksümden bu saatten sonra öden vermeyeceğim" diyerek yapım şirketinden sete spor salonu kurmasını istediğini söyledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir evde olan Hülya Avşar, önceki gün Bebek'ye objektiflere takıldı. Yeni bir diziye başlamaya hazırlanan ve yapım şirketiyle anlaşmadan önce bir çok kural ve istekte bulunduğu yönündeki haberler hakkında konuştu.

"HAMLAŞMAKTAN KORKUYORUM"

Milliyet'te yer alan habere göre, yapım şirketinden sete spor salonu kurulmasını isteyen Avşar, "İnsani kurallar. Onların dışında çalışmam çok zor. Dizide beklerken orada spor yapabilmem için küçük bir spor alanı kurulmasını istedim. Spordan vazgeçemiyorum, ne yapayım? Hamlaşmaktan korkuyorum. O yüzden böyle bir isteğim oldu" dedi.

"UZAKTAN KUMANDA"

"Kendi lüksümden bu saatten sonra ödün vermeyeceğim" diyen 57 yaşındaki sanatçı, gazetecilerle sohbet ederken ilginç bir çıkışta bulundu. Avşar'ın, kızı Zehra Çilingiroğlu'nun uzaktan eğitim alacağını söylemek isterken "Uzaktan kumanda" demesi, herkesi kahkahaya boğdu.

Kaynak: Hürriyet