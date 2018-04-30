Hülya Avşar'ın Uğruna Çırılçıplak Soyunduğu 'Selfi' Filmi Gişede Çakıldı
Hülya Avşar'ın senaryosunu yazıp yönettiği ve uğruna çıplak poz verdiği Selfi filmi, ilk üç günde bin 302 kişi tarafından izlenilerek hayal kırıklığı yarattı.
Hülya Avşar, kendisinin yazıp yönettiği, aynı zamanda başrolünde oynadığı Selfi filminin gişesiyle hüsrana uğradı.
ÜÇ GÜNDE BİN 302 KİŞİ İZLEDİ
2,3 milyon Instagram takipçisi bulunan Avşar'ın sanat dünyasına girişini, Türkiye'nin en tanınan isimlerinden biri haline gelişi, özel hayatı gibi konuları samimiyetle konuştuğu Selfi filmi ilk üç günde 1302 kişi tarafından izlenilerek hayal kırıklığı yarattı.
ÇIPLAK POZ VERMİŞTİ
54 yaşındaki oyuncu Hülya Avşar, gişede hüsrana uğradığı film için çırılçıplak poz vermişti.
YORUMLAR (160)
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DAĞDAKİ ÇOBANLA BENİM ...OYUM... BİRMİ... Hatırladınmıı HÜLYACevap Yaz 6 7 Yayından KaldırMUHTAR: O Çoban sen misin yoksa9 4 Yayından KaldırDURUM:LEYLAA: Hatirladigim kadariyla bunu aysu baceoglu soylemis ti14 2 Yayından Kaldır
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Yaş çok bile işlenmişCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Oranı buranı açarak prim yapma dönemi bitti. Kafa ha 1950 model :) uyan avşar kızı, yıl 2018Cevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır