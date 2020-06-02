Hükümetin "cinsel ilişki yasağı" İngiltere'de alay konusu oldu
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Hükümetin "cinsel ilişki yasağı" İngiltere'de alay konusu oldu

İngiliz hükümeti, medya tarafından "cinsel ilişki yasağı" olarak adlandırılan ve iki ya da daha fazla insanın kapalı özel ya da kamusal bir alanda bulunmasını yasaklayan düzenleme nedeniyle alay konusu oldu.

02.06.2020 13:26 | Son Güncelleme: 02.06.2020 13:34

İngiltere'de hükümetin pazartesi günü Kovid-19 önlemleri kapsamında duyurduğu düzenlemede, kapalı bir alanda veya özel bir yerde yapılan, iki veya daha fazla kişiden oluşan bir toplantılara kısıtlama getirildi. Yasak, İngiliz medyasında "cinsel ilişki yasağı" olarak ele alındı.

Reuters'ın haberine göre, yasağa ilişkin bir radyo programına konuşan Parlamento üyesi Simon Clarke, hükümetin insanların geceyi evinde geçirdiğinden emin olmak istediğini söyledi.

"İNSANLARI BUNU YAPMAYA TEŞVİK ETMİYORUZ"

Yasağın insanların dışarıda birlikte olmasına izin verip vermediği sorulduğunda Clarke, "Koronavirüsün kapalı alandan ziyade açık alanda yayılma riskinin daha düşük olduğunu söylemek doğru olur ancak tabii ki şu anda ya da başka bir zamanda insanları bunu yapmaya teşvik etmiyoruz" yanıtı verdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Düzenlemenin duyurulmasının ardından "cinsel ilişki yasağı" etiketi sosyal medyada gündeme yerleşti. Bazı kullanıcılar, Başbakan Boris Johnson'ın başdanışmanı Dominic Cummings'in kısıtlama kurallarını ihlal ettiği iddialarını gündeme getirdi.

Muhafazakar milletvekillerinden Tobias Ellwood hazırlanan düzenlemeyi "absürt" olarak nitelendirdi.

Bazı kullanıcılarsa yasağın nasıl uygulanacağı mizahi bir biçimde sorguladı. Jen Wood isminde bir kullanıcı, "Herkesin 'cinsel ilişki yasağı'na uymasını sağlamak için özel bir "cinsel ilişki kuvveti" var mı? Pencereleri çalacaklar ve insansız uçaklar falan mı gönderecekler?" paylaşımı yaptı.

Hükümetin 'cinsel ilişki yasağı' İngiltere'de alay konusu oldu

Dünya Manşet

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