Hükümet Kadın oyuncuları kimler? Hükümet Kadın konusu! Hükümet Kadın nerede çekildi?

1 Şubat 2013 Cuma günü vizyona giren ve 2. filmi bulunan Hükümet Kadın Sermiyan Midyat yönetmenliğinde çekildi. Peki, Hükümet Kadın oyuncuları kimler? Hükümet Kadın konusu! Hükümet Kadın nerede çekildi?

Komedi türündeki film Hükümet Kadın bugün Star TV ekranlarında saat 20:00'da yayınlanacak. Peki, Hükümet Kadın oyuncuları kimler? Hükümet Kadın konusu! Hükümet Kadın nerede çekildi?

HÜKÜMET KADIN KONUSU NEDİR?

8 çocuklu Midyatlı sıradan bir kadın olan Xate'nin komşularından tek farkı, kocasının Midyat Belediye Başkanı olmasıydı. Birgün, başına gelenler onun da Midyatlıların da hayatını değiştirdi, Xate Midyat Belediye Başkanı oldu. Devlet işlerinde çocuklarının kendi aralarındaki çocukça rekabeti Midyat halkına kahkahalar attıran maceralara neden oldu. Ama hiçbir şey Xate'yi yolundan döndürmedi.

HÜKÜMET KADIN OYUNCULARI

Sermiyan Midyat,

Demet Akbağ,

Ercan Kesal,

Bülent Çolak,

Cezmi Baskın