Hükümet Kadın filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hükümet Kadın filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Hükümet Kadın filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Hükümet Kadın konusu, özeti ve Hükümet Kadın oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Hükümet Kadın filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Hükümet Kadın filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Hükümet Kadın filmini izleyecek olanların merak ettiği Hükümet Kadın konusu nedir, Hükümet Kadın oyuncuları kimler ve Hükümet Kadın özeti gibi konuları inceliyoruz.
HÜKÜMET KADIN FİLMİ KONUSU NEDİR?
Film, Mardin'in Midyat ilçesinde yaşayan ve okuma yazma bilmeyen, sekiz çocuk annesi Xate adlı bir kadının hikâyesini konu alır. Xate'nin eşi belediye başkanıdır. Bir gün eşinin ani vefatı sonrası, hiç beklenmedik şekilde kendini Midyat Belediye Başkanı olarak bulur.
Xate, siyasi tecrübesi olmamasına rağmen cesur, pratik zekâlı ve çözüm odaklı yapısıyla hem belediyeyi hem de halkı kendi tarzında yönetmeye başlar. Bürokrasiye ve erkek egemen anlayışa karşı dik durur. Kadın gözüyle sorunlara yaklaşıp farklı çözümler üretir. Bu yönüyle film, mizah dolu sahnelerle birlikte kadın gücünü ve yerel siyasetin dinamiklerini eleştirisel ama samimi bir dille işler.HÜKÜMET KADIN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Demet Akbağ - Xate
Sermiyan Midyat - Faruk
Mahir İpek - Ikram
Gülhan Tekin - Fehime
Burcu Gönder - Güle
Ercan Kesal - Aziz Veysel
Nazmi Kırık – FerhatHÜKÜMET KADIN FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?
Hükûmet Kadın, 2013 yapımı bir Türk komedi filmidir. Yönetmenliğini yapan Sermiyan Midyat hem senaryosunu yazmış hem de başrolünü üstlenmiştir.Film, Güney Doğu Anadolu bölgesinde yer alan Mardin'in Midyat ilçesinde çekilmiştir.