Hükümet Kadın filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hükümet Kadın filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Hükümet Kadın filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Hükümet Kadın filmini izleyecek olanların merak ettiği Hükümet Kadın konusu nedir, Hükümet Kadın oyuncuları kimler ve Hükümet Kadın özeti gibi konuları inceliyoruz.

HÜKÜMET KADIN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Film, Mardin'in Midyat ilçesinde yaşayan ve okuma yazma bilmeyen, sekiz çocuk annesi Xate adlı bir kadının hikâyesini konu alır. Xate'nin eşi belediye başkanıdır. Bir gün eşinin ani vefatı sonrası, hiç beklenmedik şekilde kendini Midyat Belediye Başkanı olarak bulur.

Xate, siyasi tecrübesi olmamasına rağmen cesur, pratik zekâlı ve çözüm odaklı yapısıyla hem belediyeyi hem de halkı kendi tarzında yönetmeye başlar. Bürokrasiye ve erkek egemen anlayışa karşı dik durur. Kadın gözüyle sorunlara yaklaşıp farklı çözümler üretir. Bu yönüyle film, mizah dolu sahnelerle birlikte kadın gücünü ve yerel siyasetin dinamiklerini eleştirisel ama samimi bir dille işler.

HÜKÜMET KADIN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Demet Akbağ - Xate

Sermiyan Midyat - Faruk

Mahir İpek - Ikram

Gülhan Tekin - Fehime

Burcu Gönder - Güle

Ercan Kesal - Aziz Veysel

Nazmi Kırık – Ferhat

HÜKÜMET KADIN FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Hükûmet Kadın, 2013 yapımı bir Türk komedi filmidir. Yönetmenliğini yapan Sermiyan Midyat hem senaryosunu yazmış hem de başrolünü üstlenmiştir.Film, Güney Doğu Anadolu bölgesinde yer alan Mardin'in Midyat ilçesinde çekilmiştir.