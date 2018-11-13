Hukuk Müşaviri Evinde Ölü Bulundu

Burdur Valiliğinde görev yapan hukuk müşaviri 51 yaşındaki Taceddin Özeren evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, yaklaşık 2 yıldır Burdur Valiliğinde hukuk müşaviri olarak görev yapan Taceddin Özeren'in oğlu, öğleden sonra Zafer Mahallesi'nde tek başına yaşayan babasının evine gitti.

Oğlunun hareketsiz bulduğu Özeren'in öldüğü belirlendi.

Burdur Valisi Hasan Şıldak ve beraberindeki yetkililer de olay yerine gelerek incelemede bulundu.

Özeren'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan eskiden Isparta'da Vali Yardımcılığı da yaptığı belirtilen Özeren'in kalp rahatsızlığı bulunduğu belirtildi.