Hukuk kaç yıl, Hukuk eğitim süresi 4 yıl mı, 5 yıl mı 6 yıl mı?

Hukuk kaç yıl, Hukuk eğitim süresi 4 yıl mı, 5 yıl mı 6 yıl mı?
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YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, bölümleri araştırıyor. ÖSYM'nin belirlediği takvime göre, tercihlerin Ağustos ayı içinde başlaması bekleniyor. Peki, Hukuk kaç yıl, Hukuk eğitim süresi 4 yıl mı, 5 yıl mı 6 yıl mı?

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, tercih sürecine odaklandı. ÖSYM'nin belirlediği takvime göre, tercihlerin Ağustos ayı içinde başlaması bekleniyor. Adaylar, sınav sonuçlarına göre tercihlerini belirleyecekler. Peki, Hukuk kaç yıl, Hukuk eğitim süresi 4 yıl mı,5yıl mı 6 yıl mı?

HUKUK FAKÜLTESİ EĞİTİM SÜRESİ

Hukuk Fakültesi, eşit ağırlık puan türüyle öğrenci kabul eden ve birçok öğrencinin hedefindeki prestijli bir bölümdür.

• Eğitim Süresi: 4 yıllık lisans programıdır. 8 dönem boyunca teorik ve pratik hukuk eğitimi verilir.

• Mezuniyet Sonrası: Avukatlık stajı ve baro sınavı gibi süreçlerle mesleki nitelik kazanılır.

HUKUK BÖLÜMÜNDE OKUTULAN DERSLER

Öğrenciler, 4 yıl boyunca aşağıdaki temel ve uzmanlık derslerini alır:

Temel Dersler:

Medeni Hukuk

Anayasa Hukuku

Ceza Hukuku

Borçlar Hukuku

Uluslararası Hukuk

Uzmanlık Dersleri:

Avrupa Birliği Hukuku

Sermaye Piyasası Hukuku

İş Hukuku

Sigorta Hukuku

HUKUK OKUMAK İÇİN GEREKLİ NİTELİKLER

• Analitik düşünme ve güçlü sözel ifade becerisi,

• Adalet ve etik değerlere bağlılık,

• Yoğun çalışma disiplinine uyum sağlama.

Hukuk Fakültesi, Türkiye'de 4 yıllık bir lisans programı olup, mezuniyet sonrasında avukatlık, hakimlik, savcılık gibi mesleki kariyer seçenekleri sunar. Tercih yapacak adayların, puanlarını ve ilgili üniversitelerin kontenjanlarını dikkatle incelemesi önerilir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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