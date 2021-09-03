"Hudut namustur" pankartı asan gençten bomba iddia: Buğra Kavuncu istedi, kullanıldığımı fark ettim
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"Hudut namustur" pankartı asan gençten bomba iddia: Buğra Kavuncu istedi, kullanıldığımı fark ettim

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

Geçtiğimiz günlerde ülkemizdeki mültecileri protesto etmek için İstanbul'un farklı noktalarına "Hudut namustur" yazılı pankartlar asıldı. Bu afişleri asan gençlerden biri olan Ahmet Çakmak, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir video yayınladı. Şahsın, "Bana bu pankartı İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu astırdı. Yanındakiler para ve başka şeyler vadettiler." sözleri sonrası Kavuncu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Ülkemizdeki mültecileri ve daha fazla göçmen gelme ihtimalini protesto eden gençler, geçtiğimiz günlerde pankartlı bir eyleme imza atmıştı. İstanbul'un çeşitli noktalarına, "Hudut Namustur" yazılı pankart astıktan sonra gözaltına alınan 6 üniversiteli genç, yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılmıştı.

"BUĞRA KAVUNCU ASTIRDI"

O gençlerden biri Ahmet Çakmak, Twitter hesabından konuyla ilgili bir video yayınladı. O pankartı kendisine İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun astırdığını iddia eden Çakmak, Kavuncu'nun yanındaki kişilerin kendisine para ve başka şeyler vadettiğini öne sürdü. Genç adam, "Olaylar büyüyünce kullanıldığımı fark ettim. Ve kullanılmaktan pişman olduğum için bu videoyu çekiyorum." ifadelerini kullandı.

'Hudut namustur' pankartı asan gençten bomba itiraf: Buğra Kavuncu istedi, kullanıldığımı fark ettim
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu

KISA SÜREDE TT OLDU

Bu video sonrasında sosyal medya kullanıcıları Buğra Kavuncu'ya tepki gösterdi. Yorumlarda Kavuncu'nun en kısa zamanda bir açıklama yapması gerektiği belirtilirken; İYİ Parti'li isim Twitter'da TT oldu.

'Hudut namustur' pankartı asan gençten bomba iddia: Buğra Kavuncu istedi, kullanıldığımı fark ettim
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
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"Hudut namustur" pankartı asan gençten bomba iddia: Buğra Kavuncu istedi, kullanıldığımı fark ettim - Haberler
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