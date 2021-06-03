HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan genel başkan yardımcısı Yavuz'un kabrine ziyaret

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, iki yıl önce vefat eden genel başkan yardımcısı Mehmet Yavuz'un Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki kabrini ziyaret etti.