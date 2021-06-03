HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan genel başkan yardımcısı Yavuz'un kabrine ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan genel başkan yardımcısı Yavuz'un kabrine ziyaret

Anadolu Ajansı / İsmail Kaya - Haberler | Güncel

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, iki yıl önce vefat eden genel başkan yardımcısı Mehmet Yavuz'un Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki kabrini ziyaret etti.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, iki yıl önce vefat eden genel başkan yardımcısı Mehmet Yavuz'un Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki kabrini ziyaret etti.

Yapıcıoğlu, beraberinde HÜDA PAR İl Başkanı Mustafa Yetiş ve partililerle Yavuz'un Yeni Mahalle Mezarlığındaki mezarını ziyaret etti.

Burada partililerle dua okuyan Yapıcıoğlu, Yavuz'a Allah'tan rahmet diledi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan genel başkan yardımcısı Yavuz'un kabrine ziyaret
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan genel başkan yardımcısı Yavuz'un kabrine ziyaret
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan genel başkan yardımcısı Yavuz'un kabrine ziyaret
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan genel başkan yardımcısı Yavuz'un kabrine ziyaret

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fatma Şahin Nikos Dendias Hasan Polatkan Ahmet Davutoğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Beren Saat Aslı Bekiroğlu
Spor Ali Koç Ozan Tufan Okay Yokuşlu Mahmut Tekdemir Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan genel başkan yardımcısı Yavuz'un kabrine ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 21:32:34. #1.16#

title