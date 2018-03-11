Hüda Par Bitlis İl Kongresi

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Bitlis İl Başkanlığına yeniden Celal Gül seçildi.

HÜDA PAR Bitlis İl Başkanlığı 2. Olağan Kongresi, Genel Başkan Yardımcısı Sait Şahin'in katılımıyla kentteki bir otelde yapıldı.

Şahin, kongrede yaptığı konuşmada, HÜDA PAR'ın parti, kişi ve farklı kesimlerin çıkarlarını gütmeden sadece Hakk'ın hatırını gözeterek siyaset yaptığını belirterek, şunları söyledi:

"Kimsenin hatırı, Hakk'ın hatırından üstün değil inancına bağlıyız. HÜDA PAR bu inançta olduğu için hakkı söylüyor. Doğru kimden geliyorsa gelsin 'doğru', yanlış kimden geliyorsa 'yanlış' diyor. Bugüne kadar bu temiz siyaseti uyguladık ve uygulamaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

Kongrede, konuşmaların ardından yapılan seçimle Celal Gül, yeniden il başkanlığına seçildi.