Huawei, EMUI 9.1 Güncelleme Takvimini Duyurdu

Huawei, kendi Android arayüzü EMUI'ın 9.1 versiyonu için güncelleme takvimini yayınladı. Daha önce 49 farklı Huawei ve Honor cihazının EMUI 9.1 güncellemesini alacağı belirtilse de ilk aşamada güncellemeyi alacak ilk 23 cihaz belli oldu.

Paylaşılan tarihlerin tüm ülkeler için geçerli olmayacağını göz önünde bulundurarak, takvime geçelim:

27 Haziran'dan itibaren

Huawei Mate 20



Huawei Mate 20 Pro



Huawei 20 X



Huawei 20 RS Porsche Design

Temmuz ayından itibaren

Huawei P20



Huawei P20 Pro



Huawei Mate 10



Huawei Mate 10 Pro



Huawei Mate 10 Porsche Design



Huawei Mate 9



Huawei Mate 9 Pro



Huawei Y9 2019



Huawei Y6 2019



Huawei Y5 2019



Huawei Nova 3



Huawei Nova 3i



Huawei Nova 3e



Huawei Nova 4

En az 14 cihazı için Android Q ve EMUI 10 sözü veren Huawei, yaşadığı bu sıkıntılı günler sonucunda ABD ile nasıl bir uzlaşmaya varır bilemiyoruz ancak şu an göründüğü kadarıyla Huawei'nin güncelleme çalışmaları son hız devam ediyor.

Huawei'nin EMUI 9.1 güncellemesini vereceği 49 telefonun listesine buradan, Android Q ve EMUI 10 güncellemesini sunacağı 14 telefonun listesine ise buradan ulaşabilirsiniz.