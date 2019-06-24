Huawei, EMUI 9.1 Güncelleme Takvimini Duyurdu
Son günlerde çeşitli sınırlamalara maruz kalan Huawei, kullanıcılarına güncelleme desteğini aynı hızla vermeye devam ediyor. Şirket, son olarak EMUI 9.1 takvimini açıkladı.
Huawei, kendi Android arayüzü EMUI'ın 9.1 versiyonu için güncelleme takvimini yayınladı. Daha önce 49 farklı Huawei ve Honor cihazının EMUI 9.1 güncellemesini alacağı belirtilse de ilk aşamada güncellemeyi alacak ilk 23 cihaz belli oldu.
Paylaşılan tarihlerin tüm ülkeler için geçerli olmayacağını göz önünde bulundurarak, takvime geçelim:
27 Haziran'dan itibaren
Huawei Mate 20
Huawei Mate 20 Pro
Huawei 20 X
Huawei 20 RS Porsche Design
Temmuz ayından itibaren
Huawei P20
Huawei P20 Pro
Huawei Mate 10
Huawei Mate 10 Pro
Huawei Mate 10 Porsche Design
Huawei Mate 9
Huawei Mate 9 Pro
Huawei Y9 2019
Huawei Y6 2019
Huawei Y5 2019
Huawei Nova 3
Huawei Nova 3i
Huawei Nova 3e
Huawei Nova 4
En az 14 cihazı için Android Q ve EMUI 10 sözü veren Huawei, yaşadığı bu sıkıntılı günler sonucunda ABD ile nasıl bir uzlaşmaya varır bilemiyoruz ancak şu an göründüğü kadarıyla Huawei'nin güncelleme çalışmaları son hız devam ediyor.
Huawei'nin EMUI 9.1 güncellemesini vereceği 49 telefonun listesine buradan, Android Q ve EMUI 10 güncellemesini sunacağı 14 telefonun listesine ise buradan ulaşabilirsiniz.