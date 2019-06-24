Huawei, EMUI 9.1 Güncelleme Takvimini Duyurdu

Huawei, EMUI 9.1 Güncelleme Takvimini Duyurdu

Son günlerde çeşitli sınırlamalara maruz kalan Huawei, kullanıcılarına güncelleme desteğini aynı hızla vermeye devam ediyor. Şirket, son olarak EMUI 9.1 takvimini açıkladı.

Huawei, EMUI 9.1 Güncelleme Takvimini Duyurdu

Huawei, kendi Android arayüzü EMUI'ın 9.1 versiyonu için güncelleme takvimini yayınladı. Daha önce 49 farklı Huawei ve Honor cihazının EMUI 9.1 güncellemesini alacağı belirtilse de ilk aşamada güncellemeyi alacak ilk 23 cihaz belli oldu.

Paylaşılan tarihlerin tüm ülkeler için geçerli olmayacağını göz önünde bulundurarak, takvime geçelim:

27 Haziran'dan itibaren

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Huawei 20 X

Huawei 20 RS Porsche Design

Temmuz ayından itibaren

Huawei P20

Huawei P20 Pro

Huawei Mate 10

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 10 Porsche Design

Huawei Mate 9

Huawei Mate 9 Pro

Huawei Y9 2019

Huawei Y6 2019

Huawei Y5 2019

Huawei Nova 3

Huawei Nova 3i

Huawei Nova 3e

Huawei Nova 4

En az 14 cihazı için Android Q ve EMUI 10 sözü veren Huawei, yaşadığı bu sıkıntılı günler sonucunda ABD ile nasıl bir uzlaşmaya varır bilemiyoruz ancak şu an göründüğü kadarıyla Huawei'nin güncelleme çalışmaları son hız devam ediyor.

Huawei'nin EMUI 9.1 güncellemesini vereceği 49 telefonun listesine buradan, Android Q ve EMUI 10 güncellemesini sunacağı 14 telefonun listesine ise buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: WebTekno

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