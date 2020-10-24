Hu¨lya Ac¸ıkgo¨z: Ben konus¸ursam Hadise Tu¨rkiye'ye adım atamaz!

Hu¨lya Ac¸ıkgo¨z kendisine gelen "Kendiniz neden ac¸ık net ifade etmiyorsunuz? Sanki bir abla kardes¸ini kullanmıs¸, dolandırılmıs¸ imajı c¸izildi" sorusuna Hu¨lya Ac¸ıkgo¨z s¸u cevabı verdi "Ben dogˆruları konus¸ursam ekmek paralarından olurlar, Tu¨rkiye'ye adım atamazlar.

Hülya Açıkgöz kendisine gelen "Kendiniz neden açık net ifade etmiyorsunuz? Sanki bir abla kardeşini kullanmış, dolandırılmış imajı çizildi" sorusuna Hülya Açıkgöz şu cevabı verdi "Ben doğruları konuşursam ekmek paralarından olurlar, Türkiye'ye adım atamazlar.. Milyonları olanlar göstersinler ne kadar vergi ödemişler acaba? Vergiden bile çalan herkesten çalmayı da bilir. Neyse kitap yazabilirim"

Kaynak: Hürriyet