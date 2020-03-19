HTC Vive Cosmos Elite ile Half-Life Alyx Ücretsiz Geliyor
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Çin Halk Cumhuriyeti, Tayland, Teknoloji

HTC Vive Cosmos Elite ile Half-Life Alyx Ücretsiz Geliyor

HTC'nin yeni VR gözlüğü Vive Cosmos Elite piyasaya sürüldü. VR gözlük, Half Life Alyx'in bir kopyasıyla b

19.03.2020 12:33 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:33
HTC Vive Cosmos Elite ile Half-Life Alyx Ücretsiz Geliyor

HTC'nin yeni VR gözlüğü Vive Cosmos Elite piyasaya sürüldü. VR gözlük, Half Life Alyx'in bir kopyasıyla birlikte kullanıcılarla buluşacak. Half-Life Alyx henüz yayınlanmadığı için Vive Cosmos Elite ile birlikte oyunun fiziksel bir kopyasını alamayacaksınız ama kutudan oyunun kilidini açmak için bir kod çıkacak. Viva Cosmos Elite ile birlikte ücretsiz olarak kullanıcılara gönderilecek olan kod stoklarla sınırlı ve Çin, Tayland, Japonya, Vietnam, Hindistan, Malezya, Singapur ve Ukrayna ülkelerinde maalesef şu an için geçerli değil. Windows Mixed Reality Desteği de Var

Cosmos Elite, Alyx oynamak için gelişmiş oda ölçeğinde görüntü ve daha hassas el takibi için yeni bir ön panele sahip. Bunun yanı sıra VR gözlüğü, bir çift SteamVR baz istasyonu ve iki Vive denetleyicisi, 90Hz yenileme hızı ve 3,4 inç 2,880 x 1,700 çözünürlüklü LCD ekrana da sahip.

Half-Life Alyx, sadece Valve Index veya Vive Cosmos Elite gibi VR gözlükleri için değil, aynı zamanda Oculus Link kablosu ile Windows Mixed Reality gözlüklerini de desteklemek için tasarlanmış.

Half-Life Alyx içeren Vive Cosmos Elite paketi, 899 dolar civarında satış fiyatıyla piyasada satışta.

Kaynak: Tamindir

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