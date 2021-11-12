HOŞ GELDİNİZ ZİYARETLERİNDE ADRES AYDINLAR MAHALLESİ

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz Aydınlar Mahallesi'nde ziyaretler gerçekleştirdi.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Çekmeköy'e Hoş Geldiniz ve Çekmeköy'e Hoş Geldin Bebek Projeleri kapsamında Aydınlar Mahallesi'nde ziyaretler gerçekleştirdi. İlçeye yeni taşınan Cankaya ve Çetin ailelerine hoş geldiniz diyen Başkan Poyraz, Aydoğdu ve Can ailelerini de yeni doğan bebekleri için tebrik etti.

Ziyaretler sonrası esnafı da dinleyen Başkan Poyraz gelen istek ve talepleri not aldı.

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