Hoş Geldin, Ömrümün İkinci Meyvesi

Fotoğrafın altına oğluna yazdığı duygu dolu metni de ekleyen Düvenci, mutluluğunu da şu sözlerle dile getirdi: Hayatın içinde, hayata dair bir sürü şey olup biterken kendi dünyama çekildim, yuvamda sevdiklerimle son iki ay hayatımın mucizesini yaşadım. Seni kucağıma almak için hazırlıklarım büyük oldu…

Emekle ve aşkla bekledim seni. Endişeli, umut dolu, aşkla, korkularımın üstüne gide gide… Dokuz ay sabırla bazen de sabırsız… Baban ve kardeşin en büyük gücüm oldu" dedi. Büyük bir heyecan ve aşkla oğlunu bekleyen Düvenci, "Hoş geldin, ömrümün ikinci meyvesi" dediği oğluna yazdığı yazıda, doğumu esnasında yoğun duygular yaşadığını ve hıçkırarak ağladığını da ifade etti.