Annesinin "Horoz" Dediği Lider Şahin, Çapkınlık Turunda
İrem Derici'yle yaşadığı 1 yıllık aşkı geçtiğimiz ay son bulan Lider Şahin, çapkınlığa başladı.
İrem Derici'yle yaşadığı 1 yıllık aşkı geçtiğimiz ay son bulan Lider Şahin, çapkınlığa başladı. Şahin, önceki akşam Ortaköy'deki Capricon adlı mekanda yeni aşkıyla eğlendi.
GİZEMLİ GÜZELİN DEKOLTESİ DİKKAT ÇEKTİ
Şahin'in yanındaki gizemli güzelin dekoltesi ise "Aman anne Didem Şahin görmesin" dedirtti.
"TAVUĞU OLAN DÜŞÜNSÜN" DEMİŞTİ
Anne Şahin, oğlunun adının İrem Derici ile anıldığı ilk haberlerin ardından "Horozumu saldım çayıra, tavuğu olan düşünsün" şeklindeki sözleri herkesi şok etmişti. (Kaynak: Takvim)
Lider Şahin böyle görüntülendi;