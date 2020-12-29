Horoz anne
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Horoz anne

29.12.2020 11:47 | Son Güncelleme: 29.12.2020 11:52
Horoz anne

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde annelerini şahin kapan civcivlere horoz annelik yapıyor.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde annelerini şahin kapan civcivlere horoz annelik yapıyor.

Vezirköprü'nün Kılıçgüney Mahallesi'nde Mehmet Kılıç'a ait tavuğu şahin kapınca civcivler annesiz kaldı. Civcivleri korumaya alan horoz, onlara annelik yapmaya başladı.

Eski muhtar Mehmet Kılıç, "Tavuk civcivlerle bahçede geziyordu. Bir anda havadan süzülerek gelen şahin civcivlerin annesini alarak uzaklaştı. Koştuk ama yetişemedik. Civcivler annesiz kalınca horoz da onlara annelik yapmaya başladı. Civcivler akşam soğukta horozun kanatlarının altına girerek ısınmaya çalışıyor. Gündüzleri ise horozun peşinden gidiyorlar. Horozda herhangi bir tehlikeye Karşı civcivlerin yanından hiç ayrılmıyor, onları koruyor ve kolluyor" dedi. - SAMSUN

Horoz anne
Horoz anne
Horoz anne
Horoz anne

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 11:55:14. #1.15#
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