Horizon Forbidden West oynanış videosu yayınlandı!

En çok beklenen PlayStation özel oyunlardan biri olan Horizon Forbidden West oynanış videosu sizlerle

Guerilla Games tarafından geliştirilen özel aksiyon rol yapma oyunu Horizon Forbidden West için 14 dakikalık ilk oynanış videosu yayınlandı. Dün gece Sony tarafından dijital ortamda gerçekleştirilen State of Play etkinliğinde 20 dakikalık ana etkinliğin içerisinde oyuncuların merakla beklediği sorulara da yanıt verilmiş oldu.

Horizon Forbidden West geçtiğimiz yaz PlayStation 5 etkinliğinde duyurulmuştu. Çıkış tarihi hala netlik kazanmamakla birlikte 2021 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Guerilla Games'in açıklaması şu şekilde:

'Henüz net bir çıkış tarihimiz yok fakat oyun geliştirme aşamasında ve en kısa zamanda sizi bilgilendireceğiz. Devam eden desteğiniz için teşekkür ederiz.'

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Kaynak: Playerbros