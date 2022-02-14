Horizon Forbidden West İnceleme Puanları Belli Oldu

Ambargonun kalkmasıyla Horizon Forbidden West için inceleme puanları ortaya çıktı. Gelen ilk notlar başarılı bir devam oyununa işaret ediyor.

Bu hafta çıkış yapacak olan PS4 ve PS5 özel oyunu Horizon Forbidden West eleştirmenlerden oldukça yüksek puanlar almayı başardı. 14 Şubat itibariyle oyunun inceleme ambargosu kalktı. Bu bağlamda Horizon Forbidden West'in Metacritic ortalaması 95 inceleme üzerinden 89 puan olurken, OpenCritic'te 104 değerlendirme ile aynı ortalama puana ulaştı.

Kritikler genel olarak Forbidden West'in serinin önceki oyunu Zero Dawn'a kıyasla her yönüyle üstüne katan, daha gelişmiş ve oturaklı bir oyun olduğunu; devasa açık dünya ve göz alıcı görsellerin yanı sıra yenilenen yakın dövüş sistemine, yeni oynanış mekaniklerine ve daha akılda kalıcı yan karakterlerin yer aldığına vurgu yapıyor. Hatta, bazı eleştirmenler Horizon Forbidden West'i "yılın oyunu adayı" olarak gösterirken, teknik analizleriyle tanınan Digital Foundry ise PS5 versiyonunun sahip olduğu görselliğe ve teknik detaylara övgüde bulundu.

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PlayStation Studios bünyesinde yer alan Guerrilla Games'in geliştirdiği Horizon Forbidden West, 18 Şubat'ta sadece PlayStation 4 ve PlayStation 5 platformları için çıkış yapacak.

Öne çıkan Horizon Forbidden West inceleme puanları ise şöyle:

GameInformer - 9.3/10

TheSixthAxis - 9/10

ACG - "Buy"

VG247 - 4/5

IGN - 9/10

Easy Allies - 9/10

Push Square - 9/10

Metro GameCentral - 8/10

Destructoid - 8.5/10

EGM - 8/10

CGMagazine - 9/10

GameSpot - 8/10

VGC - 5/5

GamesRadar+ - 4.5/5

TheGamer - 4/5

Inverse - 9/10

SaveButonu - Gamegar