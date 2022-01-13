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Horasan'da kamyonet şarampole devrildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Horasan'da kamyonet şarampole devrildiKars karayolu mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyonet yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

ERZURUM (İHA) - Horasan'da kamyonet şarampole devrildi

ERZURUM Erzurum'da Horasan- Kars karayolu mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyonet yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada kamyonet sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre, bugün sabah saatlerinde kaza Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Horasan-Kars Karayolu mevkiinde meydana geldi. Salih Çakmak idaresindeki kamyonet yoldaki gizli buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu.

Kazada ağır yaralanan şoför Salih Çakmak kamyonetten çıkartılarak olay yerine çağrılan ambulans ile Horasan İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Horasan'da kamyonet şarampole devrildi

Horasan'da kamyonet şarampole devrildi

Horasan'da kamyonet şarampole devrildi

Horasan'da kamyonet şarampole devrildi

Horasan'da kamyonet şarampole devrildi

Horasan'da kamyonet şarampole devrildi

Horasan'da kamyonet şarampole devrildi

Horasan'da kamyonet şarampole devrildi

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