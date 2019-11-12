Hong Kong'da son beş ayın en şiddetli günü: Gösteriler üniversitelere de sıçradı

12.11.2019 15:16 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:16

Hong Kong'da yaz başından bu yana şiddetini artırarak devam eden protestolar üniversite kampüslerine de sıçradı.



Geçtiğimiz gün bir eylemcinin gerçek mermiyle yaralandığı gösterilerin ardından bugün ise kampüslerinde barikat kuran üniversite öğrencileri polisle karşı karşıya geldi. Yetkililer beş aydır devam eden protestolardaki en yoğun şiddet olaylarının dün ve bugün yaşandığı açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle