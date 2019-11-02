Hong Kong'da protestoların 22. haftası: Bağımsızlık sloganları ve sert müdahale

Hong Kong'da protestoların 22. haftası: Bağımsızlık sloganları ve sert müdahale

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde nisan ayından beri süren hükümet karşıtı demokrasi yanlısı gösteriler cumartesi günü şiddet olaylarına sahne oldu.

02.11.2019 13:08
Hong Kong'da protestoların 22. haftası: Bağımsızlık sloganları ve sert müdahale

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde nisan ayından beri süren hükümet karşıtı demokrasi yanlısı gösteriler cumartesi günü şiddet olaylarına sahne oldu.


Binlerce gösterici hafta sonları önemli buluşma alanlarından şehrin ada tarafındaki Victoria Park'da toplanarak "acil bağımsızlık çağrısı" yaptı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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