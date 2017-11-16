Honaz'da Alzaymır Hastası Kadın Kayboldu

Honaz ilçesinde kaybolan alzaymır hastası kadını bulmak için arama çalışması başlatıldı.



Alınan bilgiye göre, Kızılyer Mahallesi'nde oturan alzaymır hastası 71 yaşındaki Şevket Hançar, 15 Temmuz gündüz saatlerinde evinden çıktı ve kendisinden bir daha haber alınamadı.



Yakınları Hançar'ın gidebileceği yerleri arayıp Hançar'a ulaşamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi.



Jandarma ekipleri, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Denizli Grubu'nun 14 gönüllüsünün de katılımıyla Hançar'ı bulmak için arama başlattı.