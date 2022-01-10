Holokost yasasına "aptalca" diyen Polonyalı diplomat görevden alındı

Polonyalı diplomatın işine, ülkesindeki Holokost yasasını "aptalca" olarak nitelendirmesi üzerine son verildi.

Yahudi diasporasıyla temaslardan sorumlu diplomat Jaroslaw Nowak, yabancı bir yayın kuruluşuyla yaptığı söyleşide, Polonya'da iktidar partisinin parlamentodan geçirdiği Holokost söylev yasasını "aptalca" olarak nitelendirdi ve ülkesinin, mülkiyetlerin yeniden tesisine imkan tanıyan bir yasayı kabul etmesi gerektiğini söyledi.

Nowak söyleşide, Polonya ve Holokost ile ilgili belirli ifadeleri yasaklayan 2018 tarihli kanunun, "şimdiye kadarki en aptalca yasa değişiklerinden biri olduğunu" dile getirdi.

Yasayla, Nazi Almanyası'nın kurbanı olan Polonya'nın Holokost'un sorumluluğunu taşıdığına dair hatalı söylemlerle mücadele amaçlanıyordu.

Polonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lukasz Jasina, bu açıklamalar üzerine Nowak'ın görevden alındığını Twitter hesabından duyurdu.

Polonya'da 2021 yılında Holokost'tan kurtulanların veya bu kişilerin soyundan gelenlerin, komünist rejim sırasında el koyulan mülklerini geri alma haklarını sert bir şekilde kısıtlayan yasa onaylanmıştı.

Bu yasa üzerine Polonya ile İsrail arasında diplomatik anlaşmazlık ortaya çıkmıştı.

1980'lerden bu yana Polonya- Yahudi diyaloğunda aktif rol oynayan Nowak, Temmuz 2021'den itibaren Yahudi diasporasıyla ilgili temaslarda tam yetkili olarak görev yapıyordu.

Polonya geçen hafta da çevreyi kirlettiği gerekçesiyle Çekya ile tartışma konusuna dönüşen bir maden ocağına ilişkin Varşova yönetiminin tutumunu eleştiren Prag Büyükelçisini geri çekme kararı almıştı.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Polonya'nın Prag Büyükelçisinin görevden alınmasına dair prosedürlerin başlatıldığını açıklamış, hükümet sözcüsü Piotr Müller, tüm Polonyalı diplomatların, ülkelerinin çıkarlarını gözetmesi gerektiğini hatırlatmıştı.

Polonya'nın Prag Büyükelçisi Miroslaw Jasinski, yabancı basın mensuplarına verdiği röportajda, Turow'daki maden ocağı konusunda Çekya ile yaşanan sorunun, "Polonya'nın diyalog kurma yönünde empati, anlayış ve irade eksikliğinden kaynaklandığı" değerlendirmesini yapmıştı.

AA / Hüseyingulu Hüseyinzade - Son Dakika Haberleri

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