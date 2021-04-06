Holo Coin Yorum: Holo (HOT) coin neden yükseldi? Holo coin daha da yükselir mi?
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Holo Coin Yorum: Holo (HOT) coin neden yükseldi? Holo coin daha da yükselir mi?

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Holo Coin Yorum: Holo (HOT) coin neden yükseldi? Holo coin daha da yükselir mi?

Holo coin yorum: HoloChain, yeni bir İnternet türü (Web 3.0) oluşturmak istiyor ve blockchain teknolojisine güveniyor. Platform üzerinde merkezi olmayan bir şekilde organize edilmiş çeşitli uygulamalar oluşturmak mümkün olmalıdır. Karşılık gelen HOT jetonu, son birkaç haftanın mutlak en çok kazananlarından biriydi ve son yedi günde % 100'den fazla kazanmayı başardı.

Holochain nedir?

Holochain (HOT), 2018 yazında kuruldu ve o zamandan beri blockchain'in yerini almaya çalışıyor. Kripto paraların büyük çoğunluğu bunu kullanıyor. Örneğin Cardano , Chainlink, TRON ve EOS, Ethereum blok zincirini ERC-2o tokenleri olarak kullanır. Holochain'in yapımcılarının buradan çıkardıkları şey, bu büyük, yüksek yüklü blok zincirlerinin ölçeklenebilirliğinin çok zor olacağı ve bu yükseltme kaçınılmaz olacağıdır.

Bundan kaçınmak için Holochain, işlemleri işlemek için gereken farklı türde bir fikir birliği mekanizması kullanır. Holochain, üzerinde merkezi olmayan uygulamaların (dApps) oluşturulabileceği bir platform sunmaya çalışmaktadır. Ayrıca herkesin kendi Holochain'ini yaratması da mümkündür. Holochain'de bu uygulamalara hApps denir.

Sonsuz ölçeklenebilirlik

Holochain'in ve üzerinde işlem gören HOT tokenlerinin en büyük avantajı, sonsuz ölçeklenebilir olmasıdır. Yani maksimum işlem sayısı konusunda endişelenmenize gerek yok çünkü tam anlamıyla maksimum yok. Prensip olarak, işlemlerin kaydını tutmaz, ancak kullanıcıların tüm temel verilerinin bir dokümantasyonunu ve her kullanıcının kendi zinciri vardır. Her yeni işlem veya hizmet yürütüldüğünde, yeni bir zincir oluşturulur ve işlemlerin geri kalanı etkilenmez.

Holochain tokeni HOT olarak adlandırılıyor ve toplamda 177.6 milyarlık bir sınıra sahip, şu anda dolaşımda 133.2 milyar token var. ICO sırasında toplanan varlıklar 19,3 milyon dolar. Geçtiğimiz ay (Mart 2020), HOT belirtecinin değeri fırladı. Mart ayı başında, madeni para 0,002 avrodaydı, şimdi 0,024 avrodur. Blockchain'i 'değiştirmek' söz konusu olduğunda yapımcıların kendilerinin belirttiği şey: proje henüz emekleme aşamasında ve proje henüz 'bitmedi'.

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Ramazan Eles
Gündem Editörü
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 11:09:37. #1.16#
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